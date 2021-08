La conservation des forêts de la wilaya de Souk Ahras a engagé plusieurs opérations de réaménagement et de valorisation des forêts de chêne-liège et de protection du patrimoine forestier, a-t-on appris dimanche auprès de cet organisme. Ces opérations portent sur l’intensification des campagnes de reboisement pour remplacer les centaines d’hectares de forêts dévastés par les incendies au cours de ces dernières années, a souligné le chef du service de gestion des ressources forestières qui a rappelé que la forêt représente une ressource économique, touristique et environnementale. Dans le cadre du développement et la protection des espaces forestiers, il a été ainsi procédé à l’aménagement et l’ouverture de 960 km de pistes, l’entretien de jeunes plants sur une surface de 500 ha, la réalisation de travaux de correction torrentielle d’un volume de 3000 m3, l’aménagement de 20 sources d’eau et la plantation de plants de figue de barbarie sur 30 ha, a indiqué la même source. Dans la partie Nord de la wilaya, ces forêts forment un joli couvert verdoyant composé essentiellement de peuplements de chêne et de cyprès, tandis que dans la partie Sud de la wilaya dominent le romarin, le harmal, l’alfa et le genévrier, a-t-on noté. Selon la même source, ces forêts couvrent 22 % de la superficie de la wilaya de Souk Ahras et se composent de 43.625 ha de pin d’Alep, 23.431 ha de chêne-liège et 21.878 ha de chêne vert, d’eucalyptus et de broussailles. Le même programme a porté également sur l’exécution de diverses actions dont l’aménagement d’espaces entre les arbres de chêne-liège, notamment ceux n’ayant pas encore atteint la phase de production, outre l’ouverture de pistes, le creusage de tranchées pour protéger ces arbres contre le feu et la plantation de plusieurs espèces d'arbres, dont le chêne-liège. Il est aussi prévu, au titre de la campagne de récolte du liège qui se terminera à la fin août courant, la production de 5.000 quintaux de liège à travers les forêts d’Ouled Bechih et Fedj El Magtaâ dans la commune de Machroha sur une aire de 650 ha.