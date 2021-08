Deux (2) personnes sont mortes et trois (3) autres ont été blessées à divers degrés dans un accident de la route survenu, dimanche, sur la RN 79 suite à une collision entre deux véhicules dans la région de Guettar El Aich, relevant de la commune d’El Khroub (Constantine), a indiqué un communiqué de la Direction locale de la Protection civile.

Selon ce document, les éléments de l'unité principale de la Protection civile de Ali Mendjeli et ceux de l'unité secondaire Guettouche Djemai d’El Khroub sont intervenus ce matin vers 11h 55 sur la RN 79, suite à une collision entre deux véhicules ayant provoqué la mort sur place de deux personnes, une femme âgée de 50 ans et un homme de 79 ans, et causé des blessures de divers degrés à trois (3) autres personnes. Les dépouilles des deux victimes ont été acheminées par les éléments de la Protection civile vers la morgue de l'hôpital d’Ali Mendjeli, a-t-on souligné, ajoutant que les blessés, trois jeunes âgés entre 17 et 24 ans, ont été pris en charge sur les lieux de l’accident avant leur transfert vers ce même établissement de santé pour recevoir les s oins nécessaires.

Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les causes et les circonstances exactes de cet accident.