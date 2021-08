Un total de 688 perdreaux Gambra et faisans communs a été mis en volière

d'acclimatation, dans deux sites de la wilaya de Tizi-Ouzou, en prévision de leur lâcher,

a annoncé, dimanche, un communiqué de la conservation locale des forêts. Sur ce nombre d'oiseaux, 460 sont des perdreaux Gambra et 228 des faisans communs.

Les perdreaux ont été mis en volière, jeudi dernier, à Boubhir (commune d'Ifigha), tandis que les faisans à Taghzout au profit de l'association de chasse du village Sahel (Bouzguene), a-t-on précisé. La première opération qui concerne les perdreaux, a été réalisée dans le cadre d'une convention de partenariat entre la conservation des forêts, la Fédération de chasse de la wilaya et le Centre Cynégétique de Zeralda (CCZ). Elle vise le "renforcement des lâcher de la Perdrix Gambra, entamée depuis les années précédentes, au niveau de Boubhir", a-t-on souligné dans le même communiqué.

La mise en volière des faisans répond, quant à elle, au souci du "renouvellement de la faune cynégétique, notamment par l'introduction de nouvelles espèces, à titre expérimental, afin de diversifier le gibier et atténuer la pression sur le potentiel en Perdrix Gambra", a observé la conservation des forêts. "Un tiers de ces oiseaux sera lâché après onze jours de mise en volière pour reconnaissance du milieu et le reste sera lâché le quatorzième jour", a-t-on indiqué.