Les membres du Conseil d'administration (CA) de l'USM Alger, réunis dimanche sous la présidence d'Achour Djelloul, ont approuvé la décision prise jeudi concernant le limogeage du directeur sportif Antar Yahia, a annoncé le club algérois, dimanche dans un communiqué.

«La résiliation du contrat du directeur sportif a été approuvée à l'unanimité par les membres du Conseil d'administration, après consultation du dossier», a indiqué l'USMA sur sa page officielle Facebook.

Au cours de cette réunion, les membres du CA ont évoqué également les préparatifs de la prochaine saison et la nécessité «de garantir les moyens financiers nécessaires» pour la réussir.

Parmi les décisions prises, celle relative «au payement de la majorité des dettes du club», ainsi que «la récupération du stade Omar-Hamadi et l'assiette allouée à la construction du centre de formation et d'entraînement, qui était au centre d'un litige entre l'APC de Bologhine et les domaines».

Le club algérois a décidé de réserver un budget, dont l'estimation prévisionnelle est de deux milliards de dinars, pour la construction du centre de f ormation et d'entraînement à Aïn Bénian, dont le délai de réalisation est de 14 mois.

«Le bilan de la saison 2020-2021 n'est pas du tout reluisant eu égard aux investissements et moyens mis en place par l'actionnaire majoritaire (Serport, ndlr).

Les objectifs n'ont pas été atteints, nous avons fait une analyse de la situation et nous avons pris des mesures en vue de la saison prochaine», a indiqué Achour Djelloul, P-dg du Groupe Serport.