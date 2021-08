La JS Kabylie et le NC Magra s'affronteront mardi en finale de la Coupe de la Ligue, au stade du 5-Juillet d'Alger (19h00), pour l'objectif de l'emporter et valider la participation à la prochaine édition de la Coupe de la Confédération africaine de football.

Après l'annulation de la Coupe d'Algérie, en raison de la programmation chargée due au Covid-19, les yeux des puristes seront braqués vers l'enceinte olympique pour assister à cette finale inédite entre deux équipes qui aspirent à sauver leur saison par un trophée.

Si la JSK occupe provisoirement une honorable cinquième place au classement de la Ligue 1, avec un match en moins, le NCM n'a toujours pas assuré son maintien (12e, 40 pts) et reste potentiellement menacé par le spectre de la relégation.

«Nous sommes en finale, et à 90 minutes d'un nouveau trophée qui viendrait garnir notre riche palmarès.

La mission n'est pas facile.

Les deux équipes vont partir à chances égales et vont jeter toutes leurs forces pour remporter ce match.

Les joueurs sont bien concentrés et sont conscients de la tâche qui les attend mardi, notamment la nécessité d'a ssurer une participation continentale la saison prochaine», a affirmé le directeur sportif des «Canaris» Kamel Abdeslam.

Sur le plan de l'effectif, la JSK sera privée des services du milieu de terrain Yacine Medane, blessé à la cheville, alors que l'attaquant Zakaria Boulahia est incertain pour cause de blessure.

De son côté, l'entraîneur du NCM, Aziz Abbès, s'est montré confiant quant à la possibilité de son équipe de passer le dernier obstacle qui la sépare du premier titre de son histoire.

«Cette finale est un rendez-vous très important pour nous, au vu des efforts consentis tout au long de la saison.

Nous avons réussi à éliminer de grosses cylindrées, ce qui constitue un stimulant pour nous afin de continuer le travail et battre cette prestigieuse équipe de la JSK», a-t-il indiqué.

La formation de Magra devrait, quant à elle, se présenter avec un effectif au complet.

La JSK s'est qualifiée en finale en battant le WA Tlemcen (1-0), alors que le NCM a éliminé l'USM Alger (2-1, a.p).

Le vainqueur de cette Coupe de la Ligue prendra part à la prochaine édition de la Coupe de la Confédération africaine, en compagnie du troisième au classement du championnat de Ligue 1.

Dans le cas où le détenteur de la Coupe de la Ligue finira sur le podium du championnat, le finaliste sera le second rep résentant algérien en Coupe de la Confédération, a précisé la Fédération algérienne de football dans un récent communiqué publié au terme de la dernière réunion du Bureau fédéral.

Cette finale sera dirigée par l'arbitre international Mustapha Ghorbal, assisté de Mohamed Seradj et Ibrahim Hamlaoui, alors que le quatrième arbitre est Abdelmoumen Touabti.