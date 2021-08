Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a décidé dimanche d’attribuer la responsabilité d’exploiter et de gérer le stade de Douéra (Alger), en cours de réalisation, au Mouloudia d’Alger (MCA) qui a fêté samedi passé sa 100ème bougie. « J’ai décidé de mettre la gestion du stade de Douéra à la disposition du MCA pour que le club ne reste pas sans stade officiel propre à lui», a précisé le Président Tebboune lors de l’entrevue périodique accordée aux représentants de la presse nationale,diffusée dimanche soir.

Et d’expliquer «la propriété du stade de Douéra revient à l’Etat, cependant la gestion et l’exploitation seront du ressort du MCA qui mérite cette structure sportive comme cadeau à l’occasion de son centenaire».

Au sujet du ce club sportif, le chef de l’Etat a confié que «les Algériens apprécie la valeur du Mouloudia intimement lié à la guerre et à l’histoire, car ayant offert des caravanes de chahids».

De même qu’il a rappelé la fondation du Club le 7 août 1921 par le regretté Abderrahmane Aouf, et est revenu sur le parcours combattant de l'équipe et son arrêt avant et pendant la guerre d’Algérie.

«Premier club musulman algérien, le Mouloudia tire son appellation de la naissance du Prophète (QSSSL), d’ailleurs fondé pour jouer contre les autres équipes majoritairement françaises», souligne le président de la République, souhaitant «un joyeux centenaire et plein succès à cette équipe».

A noter que le taux d’avancement des travaux du stade a atteint environ 55%, selon le bilan d'activités de 2020 présenté février dernier par le ministère de la Jeunesse et des Sports.