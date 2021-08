La sélection algérienne de basket-ball des moins de 16 ans (garçons) a été battue par son homologue égyptienne sur le score de 72-53 (mi-temps : 42-23), dimanche au Caire dans le cadre de la 3e journée du Championnat d'Afrique (AfroBasket) de la catégorie.

Les scores des quatre quarts-temps de la rencontre ont été comme suit : 18-07, 24-16, 19-14 et 11-16. Il s'agit de la première défaite dans la compétition des joueurs d'Azzedine Benakouche, après deux victoires de suite, dont une par pénalité face à la Côte d'Ivoire (20-00).

Dans les autres rencontres de la journée, le Mali n'a fait qu'une bouchée de l'Ouganda (103-25), tandis que le Tchad a dominé la Côte d'Ivoire (59-46). Lundi, l'Algérie, qui a battu lors de son match inaugural le Gabon par 82-63, affrontera l'Ouganda (15h30), puis le Mali (mardi/15h30) et enfin le Tchad (jeudi/13h00).

Les quatre premiers à l'issue des six journées de poule se qualifient pour les demi-finales.