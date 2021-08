Le Mexicain Abraham Ancer a remporté le WGC St Jude Invitational, s'imposant face au Japonais Hideki Matsuyama et à l'Américain Sam Burns grâce à un birdie dans le second trou des playoffs, dimanche à Memphis. Ancer, Matsuyama et Burns ont tous trois terminé le quatrième tour à égalité à 16 sous le par, dépassant le leader de la veille, l'Américain Harris English, auteur de deux doubles bogeys. Les trois golfeurs en lice pour la victoire finale ont atteint le par lors du premier trou des playoffs, Matsuyama ratant d'un cheveu une tentative de birdie.

Lors du second playoff sur le 18e trou, Ancer réussissait son birdie et infligeait la «mort subite» à ses rivaux incapables de faire de même. Le Mexicain remporte, à 30 ans, le premier titre USPGA de sa carrière. English, qui visait son troisième titre de l'année après avoir démarré le tournoi en trombe, se contente d'une quatrième place après avoir terminé le quatrième tour à trois coups au-dessus du par. Le WGC St Jude Invitational compte aussi pour la mini-série World Golf Championships, richement dotée. Classement final du St Jude Invitational après le 4e tour disputé dim anche sur le parcours du TPC Southwind à Nashville, Tennessee (par 68): 1. Abraham Ancer (MEX) -16 (67-62-67-68), vainqueur au 2e trou de playoff 2. Sam Burns (USA) -16 (66-64-70-64) . Hideki Matsuyama (JPN) -16 (68-69-64-63) 4. Harris English (USA) -15 (62-65-65-73) 5. Daniel Berger (USA) -14 (66-67-67-66) . Paul Casey (ENG) -14 (68-66-65-67) . Cameron Smith (AUS) -14 (67-62-65-72) 8. Will Zalatoris (USA) -12 (66-66-67-69) . Bryson DeChambeau (USA) -12 (65-66-63-74) 10. Dustin Johnson (USA) -11 (69-65-65-70) . Ian Poulter (ENG) -11 (64-66-67-72).