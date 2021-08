L’équipe nationale seniors messieurs de tennis, qui prendra part à la Coupe Davis (Groupe 3/Zone Afrique) du 11 au 14 août au Caire (Egypte), aura comme objectif l'accession au World groupe 2, a indiqué le Directeur des équipes nationales (DEN) de la Fédération algérienne de la discipline (FAT), Noujeim Hakimi. ''L'objectif de notre participation cette année à ce rendez-vous est éventuellement l'accession au World groupe 2 qui renferme plusieurs nations à travers le monde. Certes, la concurrence sera rude comme les années précédentes mais nous avons aussi notre mot à dire'', a déclaré Hakimi à l'APS.

L'Algérie prendra part à ce rendez-vous avec quatre joueurs. Il s'agit de Mohamed Nazim Makhlouf, Youcef Rihane, Mohamed Amine Aïssa Khekifa et Aymen Ali-Moussa. Hakimi, qui assurera le capitanat d'équipe en terres égyptiennes, estime que la mission sera difficile mais que les Algériens avaient leurs chances. ''Je crois que cette année, les tickets d'accession seront disputés entre le pays hôte (Egypte), l'Algérie, le Kenya et le Bénin. On espère réaliser un bon parcours pour assurer une des deux places d'accession en World groupe 2 pour l'année 2022'', a ajouté la même source. Interrogé sur la préparation des représentants algériens en terres égyptiennes, le DEN a expliqué qu'il était compliqué pour son département de regrouper les quatre joueurs, faute de visa à temps et en raison du protocole sanitaire imposé par la pandémie de COVID-19, sachant que Makhlouf et Rihane exercent à l'étranger. Outre l’Algérie, six autres nations prendront part à ce rendez-vous, à savoir l’Egypte (pays hôte), le Bénin, le Ghana, le Kenya, le Mozambique et le Rwanda.

Selon le règlement de la compétition dévoilé par les organisateurs, les pays participants seront répartis en deux poules de quatre et trois équipes. Les leaders et dauphins de chaque poule joueront directement les play-offs pour déterminer les deux nations qui accéderont au groupe 2, zone Europe - Afrique, en 2022.

Les Algériens seront fixés mardi sur leurs adversaires lors de la cérémonie de tirage au sort qui se tiendra en présence des capitaines d'équipe des pays participants. La Coupe Davis est un tournoi mondial de tennis masculin disputé par les équipes nationales.