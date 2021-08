L'activité économique en France est presque revenue à son niveau d'avant-crise en juillet, avec une perte de produit intérieur brut (PIB) comprise entre 1% et 1,5%, a estimé lundi la banque centrale française.

L'amélioration par rapport à juin, lorsque la perte était encore de 2%, vient d'un fort redressement de l'hôtellerie - restauration, précise la Banque de France dans sa note de conjoncture mensuelle réalisée auprès de 8.500 entreprises.

Fin juillet, l'Insee avait de son côté estimé que le PIB français était de 3,3% inférieur au deuxième trimestre par rapport au niveau atteint au 4ème trimestre 2019, le dernier avant la pandémie de Covid-19.

Par ailleurs, "l'activité serait globalement stable dans de nombreux secteurs de l'industrie, du bâtiment et des services marchands".

Mais la part des entreprises indiquant des difficultés d'approvisionnement continue à progresser dans l'industrie, passant à 47% en juin à 49% en juillet, et reste stable à 60% dans le bâtiment. Ces difficultés concernent particulièrement l'automobile, avec 83% des entreprises frappées, les machines et équipements à 71% et les équipements électriques à 66%.

La part des entreprises signalant des difficultés de recrutement augmente elle de 44% à 48% sur la même période.