La production mondiale de céréales devrait atteindre 2.817 millions de tonnes en 2021, selon le Bulletin de l’Organisation des Nations Unis pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sur l'offre et la demande de céréales, publié dimanche.

"Les prévisions de la FAO concernant la production mondiale de céréales en 2021 ont été légèrement revues à la baisse depuis le précédent rapport datant de juin et s’établissent à présent à 2.817 millions de tonnes, mais elles indiquent encore une hausse de 1,7 % (47,8 millions de tonnes) par rapport au niveau de 2020, ce qui constituerait un nouveau record", lit-on dans le document de la Fao.

Ce modeste recul en glissement mensuel concerne principalement les céréales secondaires, dont la production mondiale est à présent établie à 1.513 millions de tonnes, soit 3 millions de tonnes de moins que ce qui était prévu le mois dernier, explique l'Organisation onusienne.

La plus grande partie de ce fléchissement attendu au niveau mondial s’explique par "l’abaissement marqué des prévisions concernant la production de maïs au Brésil, où des périodes prolongées de te mps sec ont tiré vers le bas les perspectives de rendement", a fait savoir la même source. Les prévisions concernant la production mondiale de blé ont également été légèrement réduites ce mois-ci, car le temps sec au Proche-Orient a fait reculer les perspectives de rendement . Ainsi, la production mondiale de blé en 2021 a été abaissée de 1 million de tonnes et s’établit maintenant à 784,7 millions de tonnes, mais reste encore en hausse de 1,2 % en glissement annuel.

Quant à l’utilisation mondiale de céréales en 2021-2022, les prévisions de la FAO ont été réduites de 15 millions de tonnes par rapport au mois précédent et s’établissent à présent à 2 810 millions de tonnes, un volume toutefois encore supérieur de 1,5 % à celui de 2020-2021.

Cette révision à la baisse s’explique, selon la FAO, en grande partie par un recul plus important que prévu de l’utilisation du maïs dans l’alimentation animale en Chine, où l’on s’attend à une hausse de l’utilisation d’autres aliments pour animaux, et de l’utilisation du maïs à des fins industrielles. "Malgré cette révision à la baisse, l’utilisation totale de céréales secondaires au niveau mondial devrait progresser de 0,9 % par rapport à 2020-2021 et atteindre 1 510 millions de tonnes en 2021-2022", note l'Organisation mondiale.

Hausse de l’utilisation mondiale de blé en 2021-2022

En revanche, les prévisions concernant l’utilisation mondiale de blé en 2021-2022 ont été relevées et portées à 780 millions de tonnes depuis le mois dernier, soit une hausse de 2,7 % par rapport au niveau de 2020-2021. "La révision à la hausse de ce mois-ci et l’augmentation de l’utilisation de blé prévue en glissement annuel sont largement imputables à une progression de l’utilisation du blé dans l’alimentation animale due à la compétitivité des prix du blé par rapport à ceux du maïs", indique la FAO dans son bulletin.

Il est à présent prévu que les stocks mondiaux de céréales à la clôture des campagnes de 2021-2022 enregistrent leur première hausse par rapport à leurs niveaux d’ouverture depuis 2017-2018, à la suite d’une importante révision à la hausse de 24 millions de tonnes apportée ce mois-ci. Ils devraient, ainsi, s’établir à 836 millions de tonnes, soit une progression de 2,4 % par rapport au niveau restreint de l’année dernière. La plus grande partie de la révision à la hausse apportée aux stocks mondiaux de céréales ce mois-ci est à mettre au compte de l’accroissement des stocks de maïs prévu en Chine.

En effet, on estime à présent que les stocks de maïs en Chine devraient atteindre 152 millions de tonnes, soit près de 24 millions de tonnes de plus qu’indiqué dans les prévisions précédentes et une progression de 3,0 millions de tonnes par rapport à leurs niveaux d’ouverture révisés, ce qui marquerait leur première hausse en glissement annuel depuis six ans.

"Compte tenu de cette révision, les stocks de céréales secondaires en 2021-2022 devraient dépasser de 4,0 pour cent leurs niveaux d’ouverture et atteindre 354 millions de tonnes", avance la FAO.

En revanche, les prévisions concernant les stocks de blé pour 2021-2022 ont été abaissées depuis le mois dernier, mais ceux-ci devraient encore progresser de 1,8 % par rapport à leurs niveaux d’ouverture et atteindre le niveau record de 297 millions de tonnes, principalement sous l’effet de la reconstitution des réserves prévue en Australie, en Chine, en Inde et dans l’Union européenne.

Compte tenu des révisions apportées ce mois-ci aux prévisions concernant les stocks et l’utilisation de céréales au niveau mondial, il est maintenant prévu que le rapport stocks-utilisation des céréales au niveau mondial en 2021-2022 se situe autour de 29,0 %, soit le même niveau qu’en 2020-2021, ajoute le document.

Les dernières prévisions de la FAO concernant les échanges mondiaux de céréales en 2021-2022 ont été légèrement relevées depuis juin et s’établissent à présent au niv eau record de 472 millions de tonnes, soit une hausse de 0,8 % par rapport au volume de 2020-2021.

A près de 235 millions de tonnes, soit le même niveau que le mois dernier, les échanges de céréales secondaires en 2021-2022 (juillet-juin) devraient rester proches de leur niveau estimé pour 2020-2021.