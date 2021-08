La Société nationale d'assurance (SAA) a réalisé un bénéfice net de 2,64 milliards de dinars en 2020, en progression de 20% sur un an, a appris l'APS auprès de cette compagnie publique.

Selon les comptes sociaux approuvés et certifiés par son Assemblée générale ordinaire, qui s'est tenue le 20 juin dernier, la SAA a dégagé au titre de l'exercice 2020 un résultat net d'impôt de 2,64 milliards de dinars, en hausse de 20% par rapport à 2019, avec un retour sur capital de 8,8% et une croissance du total actif de l'ordre de 4%, à 97,4 milliards de dinars.

La marge de solvabilité de la société a progressé quant à elle de 4% comparativement à 2019, atteignant le niveau de 40 milliards de dinars, selon la même source. De son coté, le capital social s'est établi à 30 milliards de dinars, et reste "un des plus élevés du marché", souligne la SAA.

Cette tendance "positive" est observée également au titre des produits financiers, lesquels passent de 1,73 à 1,97 milliard de dinars (+13,84%), grâce à un niveau de placements de 41,7 milliards de dinars, en évolution de +2,41%, comparativement à 2019.

Ainsi le taux moyen de rendement s'est élevé à 4,66%, contre 4,53% en 2019, d'après les données de la compagnie. Ces agrégats obtenus "dans une conjoncture particulièrement difficile", permettent à la SAA de continuer à figurer parmi "les acteurs majeurs de son marché", dont elle détient une part de 21,2%, a soutenu la société.

Toutefois, un "léger" recul par rapport à l'exercice précédent a été mentionné par la SAA concernant le chiffre d'affaires et la marge d'assurance nette, respectivement, à 27 milliards de dinars (-7%) et 11,38 milliards de dinars (-8%).

Les règlements des sinistres sont également en "légère" baisse par rapport à 2019, affichant 12,94 milliards de dinars, est-il noté dans le bilan.

Le recul du chiffre d'affaires a été "essentiellement" imputé au manque à produire de plus de 2 milliards de dinars de la branche automobile, "causé par la taxe destinée à sanctionner les engins polluants, instituée par la loi finance 2020 - retirée en 2021 - et que les sociétés d'assurance avaient été chargées de collecter en faveur du Trésor public", a justifié la SAA.

La compagnie a fait observer, que hors automobile, elle a enregistré une croissance de 2%, comparativement à 2019, qui a permis de compenser, en partie, le recul des émissions de la branche automobile.

Un plan de diversification du portefeuille

Cette croissance est "le fruit des choix stratégiques opérés depuis quelques années par l'entreprise, visant à réduire sa dépendance d'un seul segment et diversifier son portefeuille par l'accroissement des souscriptions dans les risques industriels et les autres branches d'assurance", a précisé la même source.

A ce titre, la société d'assurance a évoqué le processus de transformation, engagé ces dernières années, dont la diversification du portefeuille d'affaires, la modernisation des processus de gestion et du service à la clientèle, en constituent les piliers.

La SAA projette, ainsi, la réorientation des efforts vers les segments présentant un potentiel de développement élevé, en l'occurrence le segment des particuliers et des professionnels.

"La diversification des canaux de vente de produits d'assurance figure parmi les préoccupations de l'heure de la société.

Le lancement prochain de la vente en ligne de certaines couvertures telles que les assurances habitation et Cat Nat, s'inscrit dans cette perspective", a indiqué la même source.

En effet, la compagnie estime que "la saturation des segments traditionnels n'offre pas de marges de croissance importantes, outre que ce sont des segments marqués par un niveau élevé de sinistralité, c'est le cas de l'a ssurance automobile, et par un recours important à la réassurance pour les risques industriels".

S'agissant de ses réalisations "majeures" en 2020, la SAA a cité en particulier le lancement, avec d'autres acteurs publics, du projet de création de deux sociétés d'assurances Takaful ("Dommage" et "Family").

Sur le plan de la gestion, la SAA a mentionné le renforcement des mécanismes de gouvernance par la création de nouveaux comités assistant le conseil d'administration, notamment le comité des risques, ainsi que la mise en place de nouvelles structures opérationnelles en charge de la formation, de la digitalisation, de la conformité et du développement des partenariats. A fin 2020, la SAA comptait 3.319 collaborateurs, avec un taux d'encadrement de 61%, contre 51% en 2019, pour un effectif activant à hauteur des 2/3 dans le coeur de métier de la société. Avec son réseau d'agences directes et d'agents généraux, la SAA assure un maillage "optimal" du territoire national et couvre 100% des wilayas, selon le même bilan.