Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé dimanche à Alger avoir donné des instructions pour garantir la stabilité de la législation relative aux investissements pour une durée d'au moins 10 ans.

S'exprimant lors de l’entrevue périodique accordée aux représentants de médias nationaux diffusée dimanche soir, M.

Tebboune a indiqué "avoir instruit tous les cadres concernés par la loi sur les investissements à garantir une durée d’au moins 10 ans pour ces textes". Et de souligner: "je n'accepterai aucun changement, notamment s'il n'est pas dans l'intérêt de l'investisseur".

Rappelant que les lois sur l'investissement en Algérie ont toujours "changé après une courte durée", ce qui a créé la peur chez les investisseurs, le président de la République a expliqué que "le capital est connu pour être +craintif+".

Evoquant les incitations accordées aux investisseurs, le Président de la République a assuré que "les banques sont ouvertes devant eux", relevant que les derniers chiffres émanant du ministère des Finances font état de 1.665 milliards de dinars alloués aux crédits destinés à l'investissement au niveau des banques. Cependant, il a appelé les investisseurs à s'éloigner de la politique, à lancer des projets et à bénéficier des avantages offerts, précisant que les banques sont prêtes à financer jusqu'à 90 % de la valeur de l'investissement.

Dans ce cadre, le Président Tebboune a mis l’accent sur la nécessité d'investir dans les industries de transformation, réaffirmant son rejet des projets qui "font de nous des otages vis-à-vis des étrangers en ce qui concerne les devises".

Parmi les projets d’industrie de transformation à même de créer de la valeur ajoutée sans épuiser les devises, M. Tebboune a cité les projets des industries minières, agroalimentaires et de la viande ainsi que l'exploitation des richesses forestières et les matériaux de construction tels que le marbre et le carrelage.