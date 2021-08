Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a donné dimanche des instructions à l'effet d'encourager l'industrie de transformation à travers la création d'unités pilotes aux frais de l'Etat pour la production de la betterave sucrière et de l'huile végétale, l'objectif étant d'encourager les investisseurs privés et faire de ces unités des centres de formation à l'avenir, indique un communiqué du Conseil des ministres.

M. Tebboune a donné ces instructions après avoir écouté un exposé présenté par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, et des exposés présentés par nombre de ministres sur différents projets, débattus et approuvés, a précisé le communiqué.

Il a en outre ordonné de recenser les terres agricoles et déterminer leur nature ainsi que l'adéquation de leurs cultures pour "une agriculture moderne reposant sur des normes scientifiques, car étant l'avenir du pays". M. Tebboune a également instruit à l'effet de revoir le mode de financement des éleveurs en tenant compte de leurs intérêts et ceux de l'Etat, tout en s'orientant vers l'arboriculture fruitière, une activité adaptée au climat des Hauts-Plateaux. Par ailleurs, et suite à l'enregistrement de dépassements en la matière, le chef de l'Etat a ordonné de confier l'importation du blé à l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) à titre exclusif. En ce qui concerne l'usine de production des huiles végétales dans la wilaya de Jijel, M. Tebboune a donné des instructions pour accélérer l'entrée en service de cette usine, avant la fin de l'année en cours.