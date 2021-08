L 'assistant spécial du président du parlement iranien, Hussein Amir, a souligné l'importance des négociations inter-afghanes pour ramener la paix en Afghanistan.

M. Hussein Amir s'est exprimé, dimanche, lors d'une rencontre avec Jean Arnault, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afghanistan, rapporte lundi l'agence de presse iranienne (Irna).

Tout en expliquant le point de vue de son pays, l'Iran, sur les développements en Afghanistan et dans la région, le responsable a mis l'accent sur "les pourparlers inter-afghans avec la présence de toutes les parties".

Le responsable iranien a souligné l'importance d'assurer la sécurité des personnes à l'intérieur de l'Afghanistan et de prévenir l'afflux de migrants aux frontières, et insisté sur l'unité entre toutes les parties afghanes.

M. Amir a également souligné le rôle des Nations Unies dans l'instauration de la paix et la sécurité en Afghanistan et a ajouté : "La République islamique d'Iran soutient les initiatives des Nations Unies pour résoudre la crise en Afghanistan".

De son coté, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afghanistan, Jean Arnault, a souligné le rôle des pays voisins, dont l'Iran, dans la résolution du conflit en Afghanistan. A l'issue de la réunion, M. Arnault a mis l'accent sur l'impératif de "soutenir une solution politique" à la crise afghan, saluant "le rôle constructif" de l'Iran.