Le Premier ministre et ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a adressé un message de condoléances à la famille et aux compagnons de l’ancien ministre et président du parti de l'Union des forces démocratiques et sociales (UFDS), le défunt Noureddine Bahbouh, décédé vendredi.

"C'est avec un cœur résigné devant la volonté d'Allah que j'ai appris la triste nouvelle du décès de l'ancien ministre Noureddine Bahbouh. Nous avons connu l'homme cadre dans le secteur des Ressources en Eau, puis ministre de l'Agriculture et de la Pêche, et un militant qui a défendu à la tête du parti de l'Union des forces démocratiques et sociales (UFDS), ses convictions pour le changement et la réforme", lit-on dans le message de condoléances.

"Tout en partageant votre peine en cette douloureuse épreuve, je vous présente, et à travers vous à l’ensemble des proches et camarades du regretté, mes sincères condoléances et vous assure de ma profonde sympathie, priant Allah le Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa sainte miséricorde, de l’accueillir en Son vaste paradis et de vous prêter patience et ré confort", a écrit le Premier ministre.