Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a adressé un message de condoléances aux familles des deux soldats chahids Ammour Salah Eddine et Meziane Fouad, tombés en martyrs, suite à l'explosion d'une bombe artisanale lors d'une opération de ratissage à Ain Defla.

"L'Algérie toute entière a appris avec une immense tristesse la disparition le vendredi 6 août de nos héros Ammour Salah Eddine et Meziane Fouad, tombés au champs d'honneur, suite à l'explosion d'une bombe artisanale à Ain Defla dans le cadre de l'accomplissement de leurs nobles missions d'éradication des résidus du terrorisme dans la région", a écrit M. Goudjil dans ce message.

"C'est résigné à la volonté d'Allah, Tout Puissant, que je présente, en cette douloureuse circonstance, en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des membres du Conseil de la nation, mes condoléances les plus attristées" aux familles des victimes et les assure de ma profonde sympathie en cette pénible épreuve qui nous peine tous", a ajouté M. Goudjil.

"Nous réaffirmons notre fierté de nos braves enfants pour leur cour age et leurs sacrifices et prions Allah, Tout-Puissant, d’accueillir les défunts en Son Vaste Paradis", a-t-il conclu.