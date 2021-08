Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed a affirmé, samedi, que le secteur était disposé à répondre aux préoccupations des représentants des parents d’élèves de manière "responsable et positive".

Au terme de l’audience qu’il a accordée aux représentants de quatre associations et organisations des parents d’élèves, M. Belabed a précisé que "le secteur est attentif aux préoccupations de ces derniers et nous tenterons, ensemble, de répondre à toutes ces préoccupations de manière responsable et positive".

"Nous serons prêts pour la rentrée scolaire en ce qui concerne le volet relatif aux parents d’élèves", a-t-il dit, précisant avoir instruit tous les directeurs de l’éducation à écouter les représentants des parents d’élèves et à prendre en charge leurs préoccupations.

Evoquant les mesures sanitaires décidées par l’Etat pour faire face à la propagation du coronavirus, le ministre a réitéré son appel au respect des mesures nécessaires à la préservation de la santé de tous.

De par l’importance des associations et organisations des parents d’élèves en tant que partenaire "important" du secteur de l’Education nationale, M. Belabed a tenu à mettre en exergue «la solidarité» des parents d’élèves en cette conjoncture sanitaire que traverse le pays, appelant ces derniers à adhérer davantage à leur espace virtuel via le site du ministère qui compte jusqu’à présent deux (02) millions d’adhérents.

Cet espace «facilite le règlement des problèmes sans se déplacer aux directions de l’Education», a-t-il expliqué, précisant avoir donné des instructions aux directions de l’Education pour «élargir les points d’accueil et mener un travail de proximité pour faire éviter aux parents le déplacement aux directions».

Le ministre a également évoqué la démarche commune de son secteur et des représentants des parents d'élèves pour que "les opérations de solidarité en vigueur pour la rentrée scolaire se déroulent à temps".

Il a également exhorté les parents d'élèves "à ne pas attendre la rentrée scolaire pour l'acquisition des fournitures scolaires et autres, pour éviter les regroupements à l'intérieur des librairies et magasins spécialisés".

Les associations des parents d'élèves "sont appelées à s'acquitter de leur rôle dans le domaine de la sensibilisation pour instaurer un climat de sérénité et de quiétude au sein des milieux scolaires et contribuer ainsi à la stabilité du système éducatif en général", a-t-il soutenu.

A noter que cette rencontre du ministre de l'éducation nationale s'est tenue avec Mme Khiar Djamila, présidente de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves, M. Khaled Ahmed, Président de l'Association nationale des parents d'élèves, M. Ali Benzina, président de l'Organisation nationale des parents d'élèves et M. Hamid Saadi, président de l'Union nationale des parents d'élèves.