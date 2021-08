L’Ambassade d’Algérie en France a annoncé vendredi que les opérations de solidarité visant la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19, initiées par les membres de la diaspora algérienne, sont désormais soumises à une autorisation d'acheminement de dons.

"L’Ambassade d’Algérie en France porte à la connaissance des associations communautaires, collectifs et ressortissants algériens, que la concrétisation des opérations de solidarité initiées par les membres de la communauté nationale à l’étranger, venant en appoint aux actions menées par l’Etat dans la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19, obéissent à des conditions", précise la représentation diplomatique dans un communiqué.

Elle précise que "les initiateurs d'opération de collecte et d’acheminement de dons sont tenus de prendre attache avec les représentations consulaires territorialement compétentes à l’effet de solliciter la délivrance de l'Autorisation d’acheminement de dons ".

Le dossier de demande d’autorisation doit comporter les indications suivantes : L’identité des donateurs (associations, collectifs, particuliers), agrément, le cas échéant, la liste du matériel médical (concentrateurs d’oxygène), des consommables et des produits pharmaceutiques collectés, comportant les indications sur le volume, le poids et la valeur.

La Pharmacie centrale seul et unique destinataire de dons

L'Ambassade précise encore que "le ministère de la Santé (Pharmacie Centrale) est le seul et unique destinataire des dons recueillis. Il se charge de la répartition du matériel médical, des consommables et produits pharmaceutiques collectés selon son évaluation des besoins au niveau national", ajoutant que l'acheminement de ces aides "s'opère à partir des trois plateformes (aéroports) suivantes : Paris, Marseille et Lyon".

S'agissant du déplacement en Algérie des praticiens de la santé dans le cadre du bénévolat, l'Ambassade invite les professionnels et praticiens de la santé désireux de se rendre au pays pour contribuer, au sein des structures sanitaires, à la prise en charge des malades atteints du Covid-19, à se rapprocher de la représentation consulaire dont ils relèvent afin de manifester leur engagement et d'être portés sur la liste des volontaires.

A l’effet de programmer le déplacement des personnes concernées, ces dernières sont priées de communiquer les éléments d’information nécessaires, notamment la spécialité et la période de disponibilité, ajoute le communiqué L'ambassade souligne que la répartition des personnes volontaires au niveau des infrastructures sanitaires relève du ressort exclusif du ministère de la Santé. Elles seront contactées par les Représentations Consulaires pour notification de la destination et période retenue pour leur mission.

Les volontaires trouveront à leur arrivée à Alger le moyen de transport adéquat pour rejoindre leur lieu d’affectation, de même qu’ils seront informés de leurs conditions de travail et de séjour, selon le communiqué.