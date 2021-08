L'athlète bahreïni Sadik Mikhou, éliminé en séries du 1.500 m, a été suspendu provisoirement pour transfusion sanguine à la suite d'un contrôle réalisé aux Jeux olympiques, a annoncé l'Agence de contrôles internationale (ITA) dimanche.

Un échantillon, prélevé lors d'un contrôle hors compétition le 2 août, a révélé une "transfusion sanguine homologue" (avec le sang d'un donneur compatible, ndlr), écrit l'ITA dans un communiqué, la veille de l'élimination de Mikhou (31 ans) en séries du 1.500 m. L'athlète peut encore faire appel de sa suspension provisoire et demander l'analyse de l'échantillon B. Sadik Mikhou, ancien coureur du Maroc qui représente le Bahreïn depuis 2016, est bien connu des services antidopage: il avait déjà écopé de deux ans et trois mois de suspension sur la foi de son passeport biologique (sanction débutée en 2018).

Il avait pu retrouver la compétition en 2021.

C'est le 3e sportif contrôlé positif pendant les Jeux de Tokyo, après le sprinteur kényan Mark Odhiambo et le lanceur de poids géorgien Benik Abramyan.