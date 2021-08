Le Britannique Jason Kenny s'est adjugé dimanche à 33 ans la septième médaille d'or olympique de sa carrière, en remportant l'épreuve de keirin en cyclisme sur piste aux JO de Tokyo. Kenny conserve son titre acquis à Rio en 2016 en devançant le Malaisien Mohd Azizulhasni Awang et le Néerlandais Harrie Lavreysen, champion du monde en titre.

Double champion olympique de vitesse individuelle (Londres-2012 et Rio-2016), triple médaillé d'or par équipes (Pékin-2008, Londres-2012, Rio-2016), le Britannique avait été éliminé jeudi en quart de finale du tournoi individuel de vitesse par Lavreysen. Il avait accueilli cette défaite avec le sourire et beaucoup de dignité: "je ne m'attends pas à être éternellement le meilleur, c'est vraiment difficile de gagner", avait-il dit, "je ne suis pas aussi bon que je le voudrais physiquement.

Ces garçons sont tout simplement meilleurs et c'est comme ça." Sur le keirin, il a surpris ses adversaires en prenant plusieurs longueurs d'avance dans l'avant-dernier tour et en réussissant à résister au retour des cinq autres coureurs, qui ont terminé groupé.

Vendredi, son épouse Laura Trott-Kenny avait pris la médaille d'or de l'américaine, associée à Katie Archibald. Elle compte pour sa part cinq médailles d'or olympiques à son palmarès, après ses doublés sur l'omnium et en poursuite par équipe, à Londres-2012 et Rio-2016.