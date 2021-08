Une opération de vaccination anti coronavirus a été lancée jeudi au profit des fonctionnaires de la direction régionale de l’entreprise de distribution d'électricité et de gaz (SADEG) à Illizi, dans le cadre de la prévention contre la pandémie, a indiqué la cellule de communication de l' entreprise.

Cette action préventive a été marquée, dès son lancement, par une participation massive des fonctionnaires et travailleurs souhaitant se faire vacciner. Elle se déroule au siège de la direction, dans un bloc équipé de tous les moyens médicales nécessaires, et supervisé par les services de l'établissement public hospitalier (EPH) d’Illizi, a expliqué à l’APS la même source. Le programme de prévention qui vise à vacciner, dans un premier temps, plus d'une centaine d'employés et travailleurs de l'entreprise, aspire à relever le degré de la protection sanitaire en milieu de travail, suite à la propagation alarmante de la pandémie due à la mutation du virus et l'apparition de nouveaux variants, a-t-on précisé.

A noter que des opérations de vaccination similaires ont été programmées au profit de s fonctionnaires des collectivités locales et administrations publiques ainsi que la radio locale d'Illizi, dans le cadre du programme national de vaccination contre cette pandémie.