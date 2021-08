Le CHU de Bejaia a créé une cellule médicale afin d’assurer les hospitalisations à domicile de patients atteints de la covid-19 et qui nécessitent une oxygénothérapie, notamment ceux ne présentant pas des formes sévères de la maladie, affectés à 10-15 %, a annoncé le professeur Hamid Adja, président du conseil scientifique de l’Etablissement.

"La structure a été installée.

Quant à son organisation et à son mode opérationnel, ils feront l’objet d’une réunion, ce jeudi après-midi", a-t-il précisé.

Il a indiqué que l’objectif de cette initiative est non seulement de rassurer les malades dans leurs domiciles, mais aussi de "libérer des places à l’hôpital, pris d’assaut par nombre de patients dont l’état n’en présentent pas une nécessité.

A fortiori pour les sujets détenteurs de concentrateurs d'oxygène et qui peuvent aisément se soigner chez eux".

L’hospitalisation à domicile, pour les détenteurs de cet équipement médical et qui ne présentent pas la forme compliquée de la maladie, sont les premiers visés par cette mesure, a-t-il tenu à souligner appelant les cas concernés à "rester à la maison.

Les médecins viendront à vous".

Actuellement, quelque 780 malades sont traités dans les différentes structures sanitaires de la wilaya dont 229 dans le seul CHU de Bejaia, selon les derniers chiffres de la direction de la Santé et de la Population (DSP).

Cette dernière fait cas d’une évolution "inquiétante" de la pandémie, particulièrement, durant la semaine dernière. Situation visiblement aggravée, dira le professeur Hamid Adja, par "la fréquentation des plages et la multiplication des fêtes de mariages". Il a appelé à la responsabilité de tous et à la bonne conscience de chacun.

"Il y a beaucoup de morts", alertera-t-il.