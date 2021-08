Des pluies torrentielles ont entraîné samedi des crues subites à travers le Soudan, endommageant des milliers d'habitations et submergeant une partie de la capitale Khartoum, selon des médias.

De fortes pluies s'abattent généralement sur le pays de juin à octobre. Chaque année, le Soudan fait ainsi face à d'importantes inondations qui endommagent, voire anéantissent, les infrastructures ainsi que les récoltes.

A Atbara, dans le nord-est du pays, des maisons se sont "effondrées" en raison de la montée des eaux, selon l'agence de presse Suna. Plusieurs rues de Khartoum étaient submergées, les voitures peinant à circuler dans la capitale. Jeudi, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (Ocha) a indiqué que 12.000 personnes avaient été affectées par les intempéries dans huit des 18 Etats du Soudan depuis le début de la saison des pluies cette année. "Plus de 800 habitations ont été détruites et 4.400 ont été endommagées", a ajouté Ocha.

L'année dernière, Khartoum avait déclaré l'état d'urgence durant trois mois pour faire face à des inondations dévastatrices ayant to uché au moins 830.000 personnes et 166.000 demeures.

Le Nil bleu, qui rejoint le Nil blanc à Khartoum pour former le Nil, avait alors atteint son niveau le plus haut jamais enregistré.