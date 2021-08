Les activités commerciales et de transport intercommunal sont suspendus partiellement dans six communes de Tizi-Ouzou, pour une période de dix jours, afin de limiter la propagation de la Covid-19, selon deux arrêtés du wali diffusés samedi.

Selon ces arrêtés signés par la wali Mahmoud Djamaa et qui sont entrés en vigueur depuis jeudi dernier (date de leur signature), les communes concernées par ces mesures de confinement partiel sont Azazga, Fréha, Boghni, Mechtras, Assi Youcef et Bounouh.

Le premier arrêté précise que l'activité de transport est suspendue, pour dix jours, à partir de 17H jusqu'au lendemain 6H, dans les communes sus-citées.

Le deuxième arrêté porte sur la suspension de toute activité commerciale entre 14H et 6H (le lendemain), pour la même durée de 10 jours et annonce que le non-respect de cette mesure entraînera la fermeture immédiate du commerce et des poursuites judiciaires contre les contrevenants.

Il est à rappeler que plusieurs communes de la wilaya, notamment celles enregistrant un nombre important de cas d'atteinte par la Covi d-19, observent déjà un auto-confinement dans l'espoir de rompre la chaîne de contamination du virus.