Une campagne de sensibilisation sur la rationalisation de la consommation d'eau a été lancée par l'unité Algérienne des eaux (ADE) au profit de la population des wilayas d'El-Oued et d'El-M’ghair raccordées au réseau d'eau potable, a-t-on appris des responsables de cette entreprise.

Lancée récemment, cette initiative, cible une population d’environ 50 000 familles des deux wilayas qui bénéficient des avantages du raccordement au réseau d'AEP dans le cadre de la concrétisation d’un programme établi par la direction de l’entreprise visant à sensibiliser les citoyens sur l'importance de la consommation rationnelle de l’eau et la préservation de cette richesse vitale, a expliqué la responsable de la cellule de communication Hakima Ouaa. La campagne de sensibilisation de l'ADE s'articule autour de plusieurs axes, dont notamment les avantages de la consommation d'eau potable, les règles de la préservation de cette richesse vitale et la réduction de la facture de consommation, a détaillé la même responsable . A cet effet, le service commercial de l’ent reprise a mis en place un plan permettant d'atteindre les objectifs escomptés, en coordination avec les collectivités locales (communes) ainsi que les acteurs de la société civile, en impliquant aussi des spécialistes de la communication pour accompagner cette opération, a-t-elle ajouté.

En raison de la situation sanitaire actuelle, caractérisée par la propagation de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), des supports médiatiques, dont la radio, sites et réseaux sociaux , ont été exploités dans l’objectif d'activer le programme de cette campagne de sensibilisation, a-t-on-signalé.