Les exportations chinoises se sont maintenues à un niveau solide en juillet en dépit d'un ralentissement, ont annoncé les douanes chinoises, les analystes notant un rebond des activités portuaires tout en avertissant que la propagation du variant Delta pourrait freiner la croissance.

Le commerce a bien résisté en juillet, les exportations étant en légère hausse, de 19,3 % sur un an, moins cependant que prévu par des analystes, selon l'administration des douanes.

Les analystes de l'agence Bloomberg avaient prédit une hausse de 19,9 % sur un an, après un bond surprise de 32,2 % en juin.

Les importations ont cru de 28,1 % par rapport à la même période de 2020, selon les chiffres officiels.

L'excédent commercial s'établit à 56,6 milliards en juillet, en hausse par rapport à juin (51,5 milliards).

Les exportations de la deuxième puissance économique mondiale ont bien résisté en 2021, grâce à la demande en matériel médical et en articles électroniques indispensables pour le télétravail, la diffusion du coronavirus dans le monde augmentant la dépendance vis-à-vis des produits chinois.

Les exportations de produits électroniques ont continué à augmenter au cours des sept premiers mois de l'année alors que la demande en masques a été en baisse par rapport à l'année dernière, selon les chiffres officiels.

L'analyste de ANZ Research Asia Irene Cheung a relevé cette semaine "un rebond des activités portuaires" après des perturbations.

"D'un autre côté, les importations ont pu profiter de l'augmentation du prix des matières premières", a-t-elle souligné.

La Chine s'est efforcée de contenir la hausse des prix des produits de base, qui ont pénalisé les petites et moyennes entreprises.

Des économistes de la banque ING ont relevé que les mesures imposant une stricte distanciation sociale en raison de la propagation soudaine au cours des dernières semaines du Covid-19 en Chine risquaient de causer du tort à l'économie, même si l'impact de la crise sanitaire peut être compensé par les exportations d'articles électroniques.

"En plus du variant Delta, la Chine est confrontée à d'autres" épreuves "négatives pour sa croissance à court terme", ont noté cette semaine les économistes du groupe bancaire japonais Nomura.

Les fortes intempéries et les inondations dans le province de Henan (centre de la Chine) ont handicapé les activités économiques mais les autorités chinoises ont aussi par ailleurs imposé des règ lementations plus sévères dans les domaines de l'immobilier et des industries fortement polluantes.

Selon Zhiwei Zhang, économiste chef de Pinpoint Asset Management, des indices montrent que "les exportations peuvent s'affaiblir dans les prochains mois".

La nouvelle vague de Covid-19 est "l'une des principales sources d'incertitude en Chine pour les prochains mois.