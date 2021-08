La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (Seaal) a annoncé samedi la suspension de l'alimentation en eau potable dans neuf communes d'Alger, en raison de travaux de réparation d'une canalisation principale de transfert d'eau. Ces travaux, localisés au niveau de la CW116 à proximité du parc d'attraction d'Hydra, ont été entamés samedi à 03h00 et s'étaleront jusqu'à demain dimanche à 05h00 (pour une durée de 22 heures), précise Seaal dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle. Ils engendreront une suspension de l'alimentation en eau potable qui impactera les communes de Bouzaréah, Ben Aknoun (RN 11, les Asphodèles, Mustapha Khalef), Beni Messous, Oued Koriche (quartier le Beau fraisier), Dely Brahim (en partie), Cheraga (en partie), Bologhine (quartier Zghara), Rais Hamidou (quartier Sidi Lekbir), et d'El Biar (quartiers le Mondor, rue Louis Rouget et le Gai soleil).

Dès l'achèvement des travaux, Seaal procédera dimanche à l'opération de remplissage de la canalisation en DN 1200/1100 sur un linéaire de 11km, et ce, entre 05h00 et 14h00. L'alimentation en eau potable reprendra "progr essivement" durant la nuit de dimanche à lundi, rassure la même source, soulignant qu'un dispositif mobile de dotation en eau potable sera mis en place afin d'assurer les usagers prioritaires (établissements publics et hospitaliers).