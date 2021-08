L’artiste peintre Ibtihal Sardoub a réalisé une fresque murale dédiée au chahid Djillali Bounaama, qui a été inaugurée, samedi à Tissemsilt, à l’occasion de la commémoration du 60e anniversaire de la mort de ce héros de la glorieuse guerre de libération nationale. Cette fresque murale a été réalisée au niveau du centre d’orientation et de l’information touristique où l’artiste peintre Ibtihal Sardoub, native de la ville de Tissemsilt a voulu, à travers cette initiative, adresser un message à la jeune génération et immortaliser les sacrifices de martyrs de la glorieuse guerre de libération.Cette artiste a fait savoir qu’elle s’apprête à réaliser des fresques murales sur les martyrs de la région au niveau des structures éducatives et de jeunesse, en préparation de la célébration de la journée nationale du moudjahid célébrée le 20 août de chaque année. Le héros Djillali Bounaama, responsable de la wilaya IV historique, né en 1926 au douar Beni Hendel dans la commune de Bordj Bounaama (wilaya de Tissemsilt), est tombé au champ d’honneur avec 4 de ses compagnons le 8 août 1961 dans la ville de Blida dans une bataille avec les forces coloniales françaises, livrée farouchement avec une grande résistance.