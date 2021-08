Plus de 1.2 million de palmiers productifs seront traités contre Boufaroua et Myelois, dans les wilayas d’El-Oued et El M’Ghair, durant la saison agricole actuelle au titre de la première phase de la campagne préventive contre les maladies parasitaires, a-t-on appris auprès des responsables de la chambre d’agriculture (CA).

L'opération s'inscrit au titre du programme préventif arrêté par le ministère de l'Agriculture et du développement rural , visant à prévenir les risques des parasites qui ravagent le palmier dattier, a indiqué le secrétaire générale (SG) de la chambre Ahmed Achour .

Cette action préventive est répartie en deux phases, dont la première a été achevée et a permis le traitement de 650.000 palmiers contre le Boufaroua, à travers les palmeraies de la région, selon la même source. La seconde phase, lancée récemment, ciblera 6.800 palmiers productifs, de variété "Daglet-Nour", contre le Myelois, a-t-on ajouté. Les deux étapes de cette action préventive ont été confiées aux services de l'Institut national de protection des végé taux (INPV), qui ont traité près de 300.000 palmiers dattiers notamment dans les régions de Oued-Righ, Hobba (commune de Reguiba) et Akfadou (commune de Debila) , a-t-on expliqué .

Des entreprises privées, retenues au titre de cette opération, ont traité plus de 550.000 palmiers , alors que 400.000 palmiers ont été traités par les fellahs de la région, eux aussi dotés d'insecticides de l'INPV, a-t-on fait savoir .

Des camions dotés de moyens techniques ainsi qu'une main d’œuvre qualifiée, ont été mobilisés pour cette action de traitement contre les maladies parasitaires , supervisée par l'INPV, en coordination avec la direction des services agricoles (DSA) de la wilaya d'El Oued.