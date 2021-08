Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a présidé samedi à Tébessa la cérémonie de remise des clés de 3.240 logements de type location-vente de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) au niveau du nouveau pôle urbain de Boulhaf Dir. Dans une déclaration à la presse, le ministre a indiqué que l'attribution à leurs bénéficiaires de cet important quota de logements dans cette wilaya frontalière s’inscrit dans le cadre du programme de son département ministériel visant à distribuer 100.000 unités à l’échelle nationale, à l’occasion des festivités de célébration de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse.

Après son inspection du nouveau pôle urbain, M. Belaribi a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des travaux de réalisation de ces logements qui offrent toutes les commodités nécessaires pour l’accueil des familles et disposent de conditions de vie convenables, outre la disponibilité de tous les équipements publics et administratifs nécessaires. M. Belaribi a donné des directives aux autorités locales pour hâte r le rythme de réalisation des logements des diverses formules, notamment les logements publics locatifs avec le respect des normes de qualité afin de les remettre ‘‘dans les plus proches délais’’ à leurs bénéficiaires, pour atténuer leur souffrance et remédier progressivement à la crise du logement.

Le ministre a également demandé d’accélérer les procédures administratives et juridiques pour faciliter l’attribution des aides financières au logement rural aux personnes éligibles et remplissant les conditions requises, tout en assurant un suivi régulier sur le terrain.

De son côté, le directeur général de l’AADL, Fayçal Zitouni, a indiqué que le quota de la wilaya de Tébessa concernant le programme de logements de cette formule compte 5.740 unités, dont 3.240 achevées et distribuées aujourd’hui, tandis que le reste est en voie de réalisation à un rythme ''acceptable''.

Il a également assuré que 1.600 autres unités de ce programme seront distribuées ‘‘avant la fin de l’année en cours’’, alors que le reste interviendra ‘’durant le premier trimestre de l’année prochaine’’. Par ailleurs, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a inauguré deux groupements scolaires au niveau du pôle urbain de Boulhaf Dir et procédé à la pose de la première pierre d’un projet de réalisation de 1 000 logements publics locatifs.

Au terme de sa visite, le ministre a remis 100 concentrateurs d’oxygène au secteur local de la santé afin de les distribuer aux établissements de santé de la wilaya en vue de mettre un terme à la pénurie d’oxygène et contribuer à la lutte contre la Covid-19.