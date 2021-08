Les forces de sécurité irakiennes ont lancé samedi une opération pour traquer les terroristes du groupe autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI) dans la province de Diyala, dans l'est de l'Irak, selon une source de la police provinciale.

Sur la base de rapports de renseignement, une force conjointe de la police provinciale et de combattants tribaux sunnites a lancé l'opération dans des zones situées au nord de la ville de Mouqdadiyah, à environ 100 km au nord-est de la capitale BagHdad, a déclaré Nihad al-Mahdawi, chef du bureau de presse de la police de Diyala.

L'opération vise à nettoyer les zones rurales du nord de Mouqdadiyah des éléments du groupe extrémiste et à détruire leurs cachettes, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, a déclaré à Xinhua le colonel Mohammed al-Bazi, de la police de la province de Salah ad-Din, des terroristes de l'Etat islamique ont enlevé dans la matinée deux civils et en ont blessé trois autres à un faux poste de contrôle près de la ville de Shirqat, à quelque 280 km au nord de Bagdad.

Au cours des derniers mois, les éléments de Daech ont intensifié leurs attaques contr e les forces de sécurité irakiennes dans la province qu'ils contrôlaient auparavant, faisant des dizaines de morts et de blessés.