La justice burkinabè a annoncé samedi qu'elle ouvre lundi la première session de jugement des auteurs présumés des actes terroristes commis dans le pays.

Le Procureur du Faso près le Tribunal de grande instance Ouaga-II, Emile Zerbo a annoncé dans un communiqué que dans le cadre de la réponse judiciaire au terrorisme, la chambre correctionnelle spécialisée du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme tiendra sa première session de jugement du 9 au 13 août 2021.

Le communiqué invite le public au respect des consignes sécuritaires et à l'observation des gestes barrières et de distanciation sociale dictées par la situation liée à la COVID-19.

Depuis 2015, le Burkina Faso est la cible d'attaques armées dans plusieurs localités faisant de nombreuses victimes et des milliers de déplacés.