La Synergie des syndicats des enseignants maliens, a décidé d'observer une action de protestation en fermant les structures de l'éducation sur toute l'étendue du territoire à partir de lundi 9 août, jusqu'à nouvel ordre, ont rapporté dimanche des médias.

La Synergie proteste contre l'harmonisation de la grille salariale des fonctionnaires et exige l'application de l'article 39 accordant 15,17% d'augmentation sur les salaires des enseignants, selon des médias.

Ce mouvement de protestation, déclenché à moins d'une semaine des épreuves écrites du Diplôme d'Etudes Fondamentales (DEF), intervient après deux jours de l'échec des négociations avec le gouvernement. Jeudi, Mme Sidibé Dédéo Ousmane, ministre de l'Education nationale, a annoncé dans un communiqué, que les enseignants ont abandonné les négociations avec le gouvernement pour la deuxième journée consécutive.

Mercredi, les syndicats n'ont pas souhaité participer aux échanges pour non signature de l'arrêté qui légalise la tenue des travaux de conciliation, a indiqué la ministre, en ajoutant que cela fait suite à l'arrestation de leurs militants à Yanfol ila, au sud du pays, qui avaient tenté d'empêcher la tenue de l'épreuve d'EPS (Education Physique et Sportive).

Ces enseignants ont, donc, été interpellés par la gendarmerie nationale qui assurait la sécurisation de cet examen a précisé Sidibé Dédéo Ousmane. Elle a, en outre, rappelé qu'après des concertations, les enseignants en question ont été remis en liberté. Les tensions que connaît actuellement l'école malienne, si on ne prend pas garde, "risquerait de mettre en péril les évaluations finales de l'année 2021 prévues à partir du 12 août prochain", avait indiqué Dembélé Ouleymatou Sow présidente de la CAFO, la Coordination des Associations et ONG féminines. "A cet effet, on appelle au bon sens des enseignants en grève pour éviter le chaos scolaire pouvant impacter drastiquement la vie de nos enfants", a déclaré la responsable de CAFO en invitant le gouvernement à un dialogue franc pour une sortie de crise honorable.