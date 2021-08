L’Union africaine (UA) a condamné samedi les attaques terroristes perpétrées récemment contre le Tchad, le Cameroun, le Burkina, le Mali et le Niger. Dans un communiqué, la Commission de l’UA, affirme avoir "suivi avec une certaine inquiétude la multiplication ces derniers temps des attaques terroristes perpétrées par Boko Haram contre le Tchad et le Cameroun et par d’autres groupes armés contre le Burkina, le Mali et le Niger".

"Comme de coutume, ces attaques lâches ont visé indistinctement populations civiles et forces de défense et de sécurité, faisant des dizaines de morts et blessés", a déploré la Commission dans le communiqué, notant que "malgré les lourdes défaites qui lui ont été infligées récemment dans certains Etats de la région, le terrorisme manifeste ainsi sa réactivité et son acharnement à répandre le sang et la terreur ".

La Commission "condamne vigoureusement cette énième folie meurtrière des terroristes, exprime toute sa compassion et sa sympathie aux pays concernés et adresse ses condoléances aux familles des victimes".

Elle "encourage les Etats de la région à mainten ir la pression sur les groupes terroristes et à renforcer davantage leurs efforts pour éradiquer cette gangrène".