La star argentine Lionel Messi a fait dimanche ses adieux au FC Barcelone (Liga espagnole de football), après 20 ans de collaboration, tout en soulignant qu'il était possible de s'engager avec le Paris SG.

"C'est très difficile pour moi, après ces si nombreuses années, après toute une vie passée ici. Je n'avais jamais imaginé mes adieux car la vérité est que je n'y pensais pas. J'aurais aimé le faire avec du monde, sur le terrain", a dit le sextuple Ballon d'or.

A peine arrivé sur la scène, Messi a fondu en larmes avant même de pouvoir prononcer un mot, devant de nombreux joueurs, de l'effectif actuel comme Jordi Alba, Gerard Piqué, Antoine Griezmann ou Ansu Fati, mais aussi passé comme Xavi ou Carles Puyol. Interrogé sur son futur club, Messi (34 ans) a évoqué l'hypothèse de rejoindre le PSG, où évolue son ancien compère au Barça le Brésilien Neymar : "C'est une possibilité" mais "je n'ai rien signé avec personne", a déclaré le joueur, en reconnaissant avoir reçu "de nombreux appels" de clubs intéressés.

Le journal L'Equipe évoque dimanche une arrivée à Paris de l'Argentin dans la soirée et parle d'un "contrat record" de trois années, "assorties d'un salaire net annuel de 40 millions d'euros". Messi pourrait signer pour deux saisons, plus une en option.

Mettre la main sur Messi serait un énorme coup pour le PSG, propriété des Qatariens qui n'ont pour l'instant pas réussi à emmener le club parisien au sommet de la Ligue des Champions malgré toutes les superstars achetées depuis leur arrivée.

Le président du Barça Joan Laporta a expliqué vendredi ne pas avoir pu prolonger sa star en raison de la situation financière désastreuse du club et des règles de plafond salarial de la Liga alors qu'un accord avait été pourtant trouvé.

"Nous n'avons pas voulu mettre plus en péril l'institution", a déclaré Laporta en assurant avoir "fait ce qui était le mieux pour les intérêts" du club qui doit accuser une perte abyssale de 487 millions d'euros au titre de la saison dernière.

Une version confirmée par le joueur qui a assuré avoir de son côté avoir "fait tout ce qui était possible" sur le plan financier pour que son contrat puisse être prolongé, en acceptant une baisse de 50%.