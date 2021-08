La commission fédérale d'arbitrage a désigné l'arbitre international Mustapha Ghorbal pour diriger la finale de la Coupe de la Ligue entre la JS Kabylie et le NC Magra, mardi

au stade Olympique du 5-Juillet (Alger, 19h00), a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF) dimanche sur son site officiel. Ghorbal (35 ans) sera assisté de Mohamed Seradj et d'Ibrahim Hamlaoui, alors que le quatrième arbitre est Abdelmoumen Touabti, précise la même source.

La JSK s'est qualifiée en finale en battant le WA Tlemcen (1-0), alors que le NCM a éliminé l'USM Alger (2-1, a.p). Le vainqueur de cette Coupe de la Ligue prendra part à la prochaine édition de la Coupe de la Confédération africaine, en compagnie du troisième au classement du championnat de Ligue 1.

Dans le cas où le détenteur de la Coupe de la Ligue finira sur le podium du championnat, le finaliste sera le second représentant algérien en Coupe de la Confédération, a précisé la Fédération algérienne de football dans un récent communiqué publié au terme de la dernière réunion du Bureau fédéral.

Pour rappel, la Coupe de la Ligue, réservée exceptionnellement aux clubs de la Ligue 1 professionnelle, a été relancée cette saison en remplacement de la Coupe d'Algérie, annulée en raison de la programmation chargée due au Covid-19.