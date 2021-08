La Kényane Peres Jepchirchir a été sacrée championne olympique du marathon devant sa compatriote Brigid Kosgei, favorite de la course, samedi à Sapporo, à un millier de kilomètres au nord de Tokyo.

Jepchirchir (27 ans) s'est imposée en 2 h 27 min 20 sec, avec 16 secondes d'avance sur Kosgei et 26 sec sur l'Américaine Molly Seidel, médaillée de bronze.

Délocalisé à Sapporo comme les quatre autres courses sur route à la recherche de conditions météo plus clémentes, mais finalement comparables à celles de la capitale japonaise, le marathon féminin a été avancé d'une heure à la dernière minute et s'est élancé dès 06h00 du matin.

La troisième Kényane engagée, la championne du monde en titre Ruth Chepngetich, lâchée du groupe de tête peu avant le passage du trentième kilomètre, a abandonné.

Le départ du marathon a été donné sous 25 degrés et 84% d'humidité. Deux heures plus tard, à huit heures, il faisait déjà 29 degrés pour 69% d'humidité.

Deux accélérations portées au 34e kilomètre, puis au 38e ont resserré le groupe de tête d'abord à cinq coureuses, puis à deux seulement, Jepchirchir et Kosgei.

Et la première a déposé la seconde peu après le 40e kilomètre franchi. Kosgei, détentrice du record du monde en 2h 14 min 04 sec depuis 2019, avait remporté les quatre précédents marathons qu'elle avait courus, à Chicago en 2018 et 2019, et à Londres en 2019 et 2020.