L'ailier international algérien Rachid Ghezzal, dont le prêt de Leicester City (Premier league anglaise) au Besiktas (Div.1 turque de football) a pris fin, devrait être transféré définitivement au club stambouliote pour un nouveau contrat de quatre saisons, rapporte vendredi le site spécialisé Foot Mercato. "Auteur de 8 buts et 18 passes décisives + meilleur passeur du championnat + en 35 matchs, Ghezzal est à un pas de signer définitivement dans le club turc. Un accord tripartite est proche d'être trouvé", a précisé la même source. Ghezzal (29 ans) avait rejoint le club stambouliote en octobre 2020, pour un prêt d'un an sans option d'achat, en provenance de Leicester City (Angleterre), avec lequel il est sous contrat jusqu'en 2022. "Leicester devrait récupérer 3 millions d'euros avec bonus. L'international algérien devrait quant à lui signer pour quatre saisons. En parallèle, Besiktas tente d'attirer Diego Costa et Diego Godin", ajoute Foot Mercato. Le joueur algérien avait rallié Leicester en 2018 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 14 millions d’euros, mais n'a joué que 23 match s sous le maillot des "Foxes", pour seulement 3 buts. Prêté lors de la saison 2019-2020 à la Fiorentina, l'ancien sociétaire de l’Olympique lyonnais a connu des premiers mois difficiles avant de devenir l'un des meilleurs joueurs de la "Viola" depuis la reprise post-Covid.