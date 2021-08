La JS Kabylie s'est imposée vendredi soir face au WA Tlemcen 3-2 (mi-temps : 1-0), en match disputé au stade du 1e-novembre de Tizi-Ouzou, comptant pour la mise à jour de la 27e journée du championnat de Ligue 1 de football. La JSK a ouvert le score sur une belle tête du défenseur Tizi Bouali (25e). En seconde période, les "Canaris", dont l'effectif a été remanié, ont accentué leur domination en ajoutant deux buts, par l'entremise du Libyen Al-Tubal (51e) et Ghanem (52e). Les Tlemcéniens se sont réveillés en fin de match en réduisant le score par Semahi (84e) et Nezouani (90e+1). Grâce à ce succès, la JSK se hisse à la 5e place au classement avec 55 points, alors que le WAT stagne à la 15e position (39 pts), et reste sérieusement menacé par le spectre de la relégation. Les Kabyles comptent un match en moins, à disputer en déplacement face à la lanterne rouge la JSM Skikda, samedi 28 août, soit quatre jours après le déroulement de la 38e et dernière journée du championnat. D'ici-là, la JSK sera au rendez-vous mardi avec la finale de la Coupe de la Ligue professionnelle devant le NC Magra, au stade olympique du 5-juil let.