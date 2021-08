L’expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’Homme au Mali, Alioune Tine, a annoncé, jeudi, avoir rencontré l'ancien président de la Transition Bah N'daw et l'ex-premier ministre Moctar Ouane en résidence surveillée depuis le coup de force du 24 mai dernier.

"Nous avons pu rencontrer l'ancien président Bah N'daw et l'ex-premier ministre Moctar Ouane qui sont toujours en résidence surveillée. Nous avons discuté avec les autorités maliennes sur le caractère illégal de cette situation et la nécessité d'y mettre un terme dans les meilleurs délais", a expliqué l'expert onusien à Bamako au terme de sa visite entamée dans le pays depuis le 26 juillet.

Selon, Alioune Tine, les autorités de la transition ont été extrêmement ouvertes à sa demande. ''Sur place, nous avons trouvé Bah N'daw et Moctar Ouane en forme'', a -t-il noté, ajoutant qu'un "comité de suivi travaille sur leur situation et l'espoir est permis pour une libération prochaine de ces deux personnalités".

L'expert onusien a, en outre, indiqué que des mesures concrètes ont été prises par les autorités de la transitio n pour la sécurité de ces personnalités, de leur résidence ainsi que le cabinet de l'ancien président Bah N'daw. "Nous avons pris bonne note de ces dispositions concrètes prises par les autorités maliennes allant dans le sens d'une prochaine libération", a ajouté Alioune Tine.

Alioune Tine a, en outre, exhorté les autorités maliennes à ouvrir une enquête approfondie rapide et impartiale sur le décès de l'individu arrêté pour tentative d'assassinat du président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta.