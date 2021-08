Plus de 6 millions de cas de Covid-19 ont été enregistrés au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie, selon les chiffres officiels publiés vendredi. Le pays a signalé 31.808 cas supplémentaires au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le nombre total de cas dans le pays à 6.014.023.

Le Royaume-Uni a également enregistré 92 autres décès liés au coronavirus.

Le nombre total de décès liés à la maladie s'élève désormais à 130.178 .

Ces chiffres ne comprennent que les décès de personnes intervenus dans les 28 jours suivant leur premier test positif.

Le taux de reproduction, ou R0, au Royaume-Uni, se situe entre 0,8 et 1,1, ce qui signifie qu'en moyenne, pour 10 personnes infectées par le coronavirus, huit à onze autres personnes seront infectées, selon les mêmes données. Parallèlement, une nouvelle campagne gouvernementale a exhorté les jeunes à se faire vacciner sous peine de manquer "les bons moments", dans le but d'augmenter les taux de vaccination.

La plupart des restrictions liées à la Covid-19 au Royaume-Uni ont été levées le mois dernier, dans le cadre de la dernière étape de la feuille de route du gouverne ment britannique pour sortir de l'impasse.

Selon les derniers chiffres, plus de 88 % des adultes britanniques ont reçu la première injection du vaccin et plus de 73 % ont reçu deux doses.