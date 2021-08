Près de 32.000 citoyens ont été vaccinés, à ce jour, contre la Covid-19 dans la wilaya de Jijel, a-t-on appris jeudi auprès de la direction locale de la santé et de la population (DSP).

L’élargissement de l’opération de vaccination à l’ensemble des communes et l’ouverture de nouveaux espaces dédiés à cette opération dans les grandes agglomérations ont permis de vacciner environ 32.000 citoyens, a indiqué la même source.

L’engouement pour la vaccination contre la Covid-19 a augmenté notablement dernièrement et le nombre des personnes vaccinées est passé de 20.000 fin juillet à près de 32.000 à ce jour (5 août courant), a-t-on souligné.

Des efforts sont par ailleurs déployés pour augmenter davantage le nombre des personnes vaccinées à travers l’ouverture de nouveaux points de vaccination dans plusieurs localités de la wilaya et leur renforcement en moyens humains et matériels pour accueillir les citoyens désirant recevoir le vaccin dans les meilleurs conditions, a-t-on assuré.

Parallèlement à l’intensification de la campagne de vaccination, la direction locale de la santé a reçu 20 concentrateurs d’oxygène d’une capacité de 10 litres accordés par la pharmacie centrale de l’hôpital d’Annaba, a-t-on conclu.