La société nationale Sonatrach a indiqué jeudi que ses équipes techniques étaient intervenues pour la remise en marche de plusieurs unités de production d’oxygène au niveau de nombre de wilayas, a indiqué le Groupe jeudi.

"Dans le cadre des initiatives de solidarité menées par le Groupe visant la mise à disposition de l’oxygène dans les établissements hospitaliers et les structures médicales, les équipes techniques de maintenance relevant de la direction régionale de Hassi R’mel sont intervenues au niveau de l’unité de production d’oxygène à l’hôpital H'mida Benadjila de Laghouat et ont réussi, en un temps record, à réparer la panne technique ayant interrompu la production", a publié Sonatrach sur sa page Facebook. "La première unité a, donc, repris la production de cette matière vitale, suivie des deux autres unités offrant de l’oxygène liquide", note la même source. A Oran, "les équipes de l'Activité Liquéfaction-Séparation (LQS) ont réussi, en collaboration avec les filiales : société de maintenance industrielle d'Arzew (SOMIZ), la société d'hélium liquide (Helios) et l’entreprise De Grands Travaux Pétroliers (GTP), à parachever l’opération.