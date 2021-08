Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra a eu un entretien téléphonique avec son homologue soudanaise, Mariam Sadek al-Mahdi lors duquel ils ont réitéré leur engagement à œuvrer ensemble pour la promotion des solutions politiques aux crises de la région.

"Dans le cadre de la poursuite des discussions avec mon homologue et sœur Mariam Sadek al-Mahdi, ministre des Affaires étrangères de la République du Soudan, pays frère, nous avons réitéré, ce jour, lors d’un entretien téléphonique, notre engagement à œuvrer ensemble à la promotion des solutions politiques aux crises de la région", a écrit mercredi M. Lamamra sur son compte Twitter.

Le chef de la diplomatie algérienne avait été reçu samedi par le Président du Conseil de Souveraineté, le Général d’Armée Abdel Fattah Al-Burhan à qui il a transmis un message du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

L'audience a permis de réaffirmer les liens de fraternité et de solidarité unissant l’Algérie et le Soudan et l eurs peuples frères, et de mettre en relief la volonté et la détermination qui animent les dirigeants des deux pays pour imprimer une nouvelle impulsion aux relations bilatérales.

D’autre part, M. Lamamra a été reçu par le Président du Conseil des ministres Abdallah Hamdok.

A cette occasion, les deux parties ont exploré les voies et moyens à même de leur permettre de traduire la volonté commune visant à rehausser la coopération bilatérale dans tous les domaines et à promouvoir les efforts conjoints face aux défis multiples à la paix et à la sécurité dans leurs espaces respectifs.

Enfin, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger a eu une séance de consultations approfondies avec son homologue soudanaise, Mme Mariam Sadek al-Mahdi.

Les deux chefs de la diplomatie se sont félicités de la qualité des relations politiques prévalant entre les deux pays et ont renouvelé leur engagement à œuvrer de concert au renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines stratégiques.