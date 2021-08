Neuf (9) personnes sont décédées et 380 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 48 heures à travers plusieurs wilayas du pays, a indiqué samedi la Protection civile dans un communiqué.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la PC ont effectué, durant les dernières 48 heures, 271opérations de sensibilisation à travers le territoire national, portant sur la pandémie Covid-19, rappelant aux citoyens la nécessité du respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation sociale.

Les unités de la PC ont effectué également 224 opérations de désinfection générale à travers le territoire national, a indiqué la même source, ajoutant que ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.

Les éléments de la PC sont également intervenus pour l’extinction de 8 incendies urbains et divers dans les wilayas d'Alger, Sidi Bel Abbes, Skikda, Bouira, Boumerdés, Laghouat et Batna ayant causé des gênes respiratoires.

Par ailleurs, les unités de la PC sont intervenues pour le repêchage de 4 personnes décédées par noyade au niveau des réserves d'eau dans les wilayas de M’sila, Constantine, Jijel et Tamanrasset.

Le dispositif de lutte contre les incendies de forêt et de récolte de la protection civile, durant la même période, a permis l’extinction de 30 incendies à travers plusieurs wilayas, a relevé la mêle source, ajoutant que ces incendies ont ravagé 258 hectares du couvert végétal, dont 213 hectares de forêt ,15 hectares de maquis, 30 hectares de broussailles, 200 bottes de foin, 1012 arbres fruitiers et 90 palmiers.

En outre, les unités de la PC ont enregistré 8.361 interventions, dans les différents types d’interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité.