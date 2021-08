L'Agence nationale des déchets (AND) a annoncé jeudi dans un communiqué le lancement d'un programme d'information et de sensibilisation sur les dangers de la pollution plastique, et ce, en association avec la fondation "Probiom" pour la protection de la biodiversité marine en Algérie et l'association "Expédition MED France".

Ce programme a pour but de "diffuser à grande échelle les connaissances sur les enjeux de cette pollution et mieux comprendre leur provenance et leur impact", selon la même source.

A cet effet, l'AND a mis en place un "riche" programme qui vise dans une première composante un échange de savoir-faire entre les experts nationaux et internationaux pour la standardisation des protocoles d'identification et d’évaluation des déchets plastiques en mer et à terre, explique la même source.

La deuxième composante de ce programme sera dédiée aux aspects de sensibilisation, à travers une caravane pédagogique et scientifique itinérante sur les enjeux de la pollution par les déchets plastiques.

En effet, "cette caravane a été inspirée d'un concept initié par Expédition MED France qui a déjà fait ses preuves depuis plus de cinq années de tournée dans plusieurs pays et accueillant déjà des dizaines de milliers de visiteurs", souligne l'AND.

A travers cette caravane qui sillonnera plusieurs villes, les trois partenaires souhaitent sensibiliser les visiteurs et éveiller leur conscience environnementale, mobiliser davantage les acteurs concernés pour trouver des solutions communes, tout en mettant en lumière la problématique des micro plastiques en mer, "car en 2017 ce sont des ateliers nationaux organisés avec l'ex DGPA (Direction générale de la pêche et de l'aquaculture) qui reconnaitront officiellement le micro plastique comme l'un des 18 polluants du réseau de vigilance du ministère de la pêche".

L'Agence rappelle que, d'après son étude réalisée en 2019, la production de déchets ménagers et assimilés en Algérie est estimée à plus de 13 Millions de tonnes par an, dont environ 2 millions de tonnes de plastiques.

Parallèlement, une étude de caractérisation des déchets côtiers, réalisé en 2019/2020, a révélé que près de 87% des déchets retrouvés sur les plages algériennes sont des plastiques, en particulier des plastiques à usage unique, indique la même source.