Le montant des factures de consommation énergétique, impayées à Tizi-Ouzou, depuis le début de l'année en cours, a atteint les 5,565 millions de DA, a annoncé, mercredi dans un communiqué, la direction de wilaya de distribution de l'électricité et du gaz. Ces créances sont cumulées auprès des clients ménages et autres (administration, entités économiques), a-t-on précisé, en relevant que ce problème de factures impayées «a été aggravé principalement par l’impact direct de la crise sanitaire de la Covid-19 qui a été, d’ailleurs, accompagnée par des mesures exceptionnelles relatives à la suspension de l’opération de coupures de gaz et d'électricité durant toute cette période de pandémie». Il a été souligné, dans le même document, que «les difficultés financières nées de cette situation affectent la trésorerie de la société, ce qui retarde la concrétisation des différents projets inscrits dans les plans de développement de ses activités, en matière de réseaux électriques et gaziers et de modernisation de diverses prestations proposées à sa clientèle». La Directio n de distribution de l’électricité et du gaz de Tizi-Ouzou a rassuré, toutefois, sa clientèle qu'elle «poursuit ses efforts pou répondre à sa demande de raccordement en électricité et en gaz et afin d'améliorer davantage la qualité de service et assurer sa continuité», selon la même source. La même direction invite ses clients à se rapprocher «le plutôt possible» de ses agences commerciales, afin de «profiter des facilitations accordées par la société qui leur propose des échéanciers de paiement qui seront négociés et arrêtés en fonction du nombre de factures, du montant des créances et de leur niveau de solvabilité». Il est aussi rappelé la possibilité de régler les factures au niveau des bureaux de poste ou en ligne par carte interbancaire via le site internet www.sadeg.dz.