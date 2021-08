Au total, 60 agressions sur les réseaux de distribution de l’électricité et du gaz, ont été enregistrées depuis le mois de janvier 2021, selon un bilan donné mercredi par les services locaux de la Sonelgaz.

«Le phénomène des agressions sur les réseaux d’électricité et du gaz prend de l’ampleur à Bouira, où nos services ont recensé 60 agressions commises par des tiers durant la période allant du mois de janvier au mois de juillet 2021», a expliqué à l’APS la chargée de la communication de la direction de distribution (DD) de l’électricité et du gaz de Bouira, Ouidad Benyoucef.

Selon les détails fournis par cette responsable, 38 actes d’agression ont été commis sur les ouvrages électriques, dont 25 ont endommagé des lignes de basse tension, alors que treize autres ont causé des pannes électriques sur les lignes de moyenne tension.

«Ces pannes électriques ont privé plus de 40.000 abonnés» de l'énergie électrique, a déploré Mlle Benyoucef. Pour le gaz, les services de la Sonelgaz ont enregistré 22 atteintes de tiers sur les réseaux gaziers à Bouira, privant 675 clients de cette énergie. «Pl usieurs entreprises publiques et privées, ainsi que des citoyens effectuent leurs travaux sans prendre en considération l’existence de réseaux énergétiques, ce qui cause des dégâts sur ces réseaux en l’absence de coordination avec nos services», a regretté la même responsable

Les dégâts matériels causés et les coûts de réparation des réseaux endommagés sont estimés à 30 millions DA durant la même période. «A cela s’ajoute aussi à l’énergie perdue et non distribuée. Cela inflige des pertes financières colossales à notre entreprise», a encore déploré Mlle Benyoucef.

En vue de lutter contre ce phénomène, la même responsable a incité toutes les entreprises publiques et privées ainsi que même les citoyens à coordonner avec les services de la Sonelgaz afin d’éviter toute éventuelle atteinte aux ouvrages énergétiques.