Les travaux d’aménagement du «Boulevard du volontariat» qui constitue l’un des ''points noirs'' majeurs du centre-ville de Guelma en matière d’hygiène publique et d’inondations ont été lancés à la grande satisfaction des habitants du chef-lieu de wilaya, a-t-on constaté jeudi.

L’entreprise en charge du projet a entamé les travaux au niveau de cette double voie qui dessert plusieurs centres commerciaux ainsi que le marché de fruits et légumes, en nettoyant totalement cette artère souvent jonchée de détritus divers et en nivelant la chaussée et les trottoirs pour les réaménager.

Selon les informations fournies par des représentants de l’assemblée populaire communale (APC) rencontrés sur site, le projet, qui s’inscrit dans le cadre de l’aménagement urbain, est divisé en trois lots: le premier s’étend de la porte d’Annaba jusqu’à la porte de Skikda sur 500 mètres, le second va de la porte de Skikda jusqu’au rond-point de la cité Bourara et le troisième de Bourara à la cité Hadj Mebarek. Les habitants du chef-lieu de wilaya ont accueilli avec satisfaction le lancement des opérations d’aménagement de cette artère névralgique du centre-ville de Guelma, bordée de nombreux centres commerciaux qui drainent quotidiennement des milliers de clients, et où se trouve le marché de fruits et légumes très fréquenté par les citoyens attirés par la profusion de ses produits et ses prix compétitifs.

Ce boulevard constitue aussi un lieu de convergence de la majorité des lignes de transport urbain suscitant souvent de nombreux embouteillages. Les habitants de la ville espèrent que les travaux engagés apportent une solution au problème des inondations récurrentes au niveau de ce boulevard durant la saison des pluies. Durant les années 1980, cette artère était à l’origine un oued dont le lit a vu l'installation de grandes canalisations pour l’évacuation des eaux. Celles-ci ont été recouvertes pour donner naissance à une artère ouverte à la circulation à la faveur d’opérations de volontariat menées par des habitants de la ville et des entreprises publiques, d’où son appellation ‘‘Boulevard du volontariat’’.